(Arşiv Görüntü) Mahkeme Sabancı Suikasti davasında kararını açıkladı

Özden ATİK/İSTANBUL,() Sabancı Center'da 9 Ocak 1996 yılında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota -Sa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'nin öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü sanığı, terör örgütü DHKP-C üyesi İsmail Akkol hakkındaki dava karara bağlandı. İsmail Akkol, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11. celsesi görülen duruşmaya, Silivri Cezaevi'nden getirilen sanık İsmail Akkol ve avukatları hazır bulundu. Sabancı ailesini ise duruşmada avukat Vehbi Kahveci temsil etti. "SADECE BERAATİMİ TALEP EDİYORUM" Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada savunma yapan İsmail Akkol, 15 aydır tecritte tutulduğunu söyleyerek "Sabancı bu toprakların ne ilk öleni oldu, ne de son öleni olacak" dedi. Akkol son sözü sorulduğunda da, "Beraatimi talep ediyorum desem, önünüzdeki delillere bakıp beraatin mümkün olduğunu söyleseniz de vermeyeceksiniz. Çünkü açığa alınırsınız. Tahliye edenleri görevden alıyorlar. Delil durumuna bakarsanız beraat kararı verilmesi gerektiğini göreceksiniz. Sadece beraatimi talep ediyorum" dedi. AVUKATI İNDİRİM TALEP ETTİ Akkol'un avukatı Özgür Yılmaz da mahkemeden beraat talep ettiklerini söyleyerek "Polis gelir insan öldürür, iyi halden indirim alır. Tecavüzcüye, çocuk sapığına iyi hal uygulanır ama devrimcilere uygulanmaz. Mahkeme hiçbir şey yapamasa da indirim uygulamasını talep ediyorum" diye konuştu. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS Mahkeme heyeti, bir saatlik aranın ardından oybirliğiyle aldığı kararını açıkladı. Kararda, sanık İsmail Akkol'un yasadışı silahlı terör örgütü DHKP/C'nin amaçlarına uygun olarak gerçekleştirdiğinden dolayı "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan lehe olan eski 765 sayılı TCK'nin146/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Kararda sanık hakkında cezayı hafifletecek takdiri indirim nedeni bulunmadığından indirim uygulanmasına yer olmadığı belirtilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildiği belirtildi. FEHRİYE ERDAL'IN DOSYASI AYRILDI Heyet, sanık Fehriye Erdal'ın hakkında çıkarılan kırmızı bültene aranan yakalama emrinin henüz infaz edilemediğini belirterek Erdal hakkınaki dosyanın ayrılmasına karar verdi. DAVANIN GEÇMİŞİ Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota -Sa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 günü Sabancı Center'ın 25. katında DHKP/C üyesi Mustafa Duyar, İsmail Akkol ve Fehriye Erdal tarafından öldürüldü. Mustafa Duyar, olaydan tam bir yıl sonra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne teslim oldu. Duyar'ın verdiği ifadeler üzerine DHKP/C lideri Ercan Kartal, suikast talimatını vermekten yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Duyar ise 15 Şubat 1999'da Afyon Cezaevi'nde tutuklu iken kurşunlanarak öldürüldü. Sabancı suikastının firari sanıklarından Fehriye Erdal Belçika'da gözaltına alınıp yargılandıysa da, Türkiye'ye iade edilmedi. Suikastin üçüncü sanığı İsmail Akkol ise 2014'te Yunanistan'da yakalandı, Türkiye'ye iade edilmesi talebi reddedildi. Şartlı salıverilen firari sanık Akkol, deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Aydın'ın Söke ilçesi otogarında sahte kimliklerle yakalanarak 4 Şubat 2016'da tutuklandı.