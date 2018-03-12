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(Arşiv Görüntü) Lüks tekneye, jet kazasında ölen kızı Mina'nın adını vermişti

    Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DUBAİ dönüşü İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette yaşamını yitiren 11 kişi arasında yer alan Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, Antalya'daki firması CMB Yatçılık tarafından...

 

 

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DUBAİ dönüşü İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette yaşamını yitiren 11 kişi arasında yer alan Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, Antalya'daki firması CMB Yatçılık tarafından imal edilen ve 'Dünyanın En İyi Dizayn' ödülü de alan 23 milyon Euro'luk süperlüks yata kızının adını vermişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüşü sırasında İran'da 11 Mart Pazar günü akşam saatlerinde düşen Başaran Holding'e ait jette 2'si pilot, 1'i hostes 11 kadının yaşamını yitirmesi, Türkiye'yi yasa boğdu. Ölenler arasında yer alan işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının, tatil için gittiği Dubai'den Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.

Hüseyin Başaran'ın, Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firması CMB Yatçılık'ın 2012'de denize indirdiği süperlüks yata, kızı Mina Başaran'a ithafen 'Mina' adını vermişti. Yapımı 18 ayda tamamlanan ve dünyada ilk kez bir teknede balkon uygulaması yapılmasının da katkısıyla 'Dünyanın En İyi Dizayn Ödülü'nü kazanan 23 milyon Euro değerindeki 47 metrelik Mina adlıi ultra lüks tekne, İngiliz bir işadamına satılmıştı.


 

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