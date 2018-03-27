Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 41 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
(Arşiv Görüntü) Kandil'e düzenlenen hava harekatında 41 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı...
27 Mart 2018 Salı 12:05
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