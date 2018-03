(Arşiv Görüntü) İşkence mağduru işadamına 2 yıl hapis istemi

Felat BOZARSLAN DİYARBAKIR,()-MARDİN'in, Mazıdağı ilçesinde geçmişte bir polisin eşi ile ilişki yaşayan işadamı H.B.'ye işkence ettikleri iddia edilen 4 polisin ve polise mukavemet ettiği iddia edilen işadamının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, işadamına işkence ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan polis memurları İ.D. ve A.S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, kendisine işkence eden polise küfür ettiği iddia edilen işadamı H.B.'nin ise 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasında, polis memuru İ.D.'nin gözaltına alınan işadamının telefonuna el koyarak, kendi eşine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirtilirken, İ.D.'nin bu suçtan ayrıca cezalandırılması talep edildi. Mersin'de, yasak aşk yaşadığı polis memuru İ.D.'nin eşi T.D.'den cinsel içerikli görüntülerini ve ev alması için verdiği parayı almak üzere 5 Eylül 2016 günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden ve burada polislerden işkence gördüğünü iddia eden, daha sonra kafa travması, 3 kaburga kemiği kırığı ve akciğer yaralanması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan İşadamı H.B.'nin davasına, Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya 'İşkence' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polisler İ.D., A.S. ve G.D. ile hakkında yakalama kararı olduğu için firari olan komiser E.T. katılmazken, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Hakaret' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan işadamı H.B. ve avukatları katıldı. Dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, FETÖPDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında ihraç edilen ve sanık avukatlarının yurt dışına kaçtığını iddia ettikleri firari sanık, Komiser E.T.'nin halen yakalanamadığını söyledi. MAĞDUR İŞADAMINA 2 YIL HAPİS İSTEMİ Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, işadamı H.B.'nin polis ekibine karşı bir direnişi veya tehdit içerikli hareketi olmadığını, ancak sanık İ.D.'ye küfür ettiğini belirtti. İşadamı H.B.'nin, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçunu işlediği konusunda, husumetli olduğu ve arbede yaşadığı polis memuru İ.D.'nin ifadesi dışında somut ve kesin delil olmadığını belirten savcı, H.B.'nin polis memuru İ.D.'ye karşı küfür ederek 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçunu işlediğinden dolayı 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. HAYATİ TEHLİKE VE AĞIR KEMİK KIRIKLARI İŞKENCE SAYILMADI İşadamı H.B.'nin aşamalardan beri tutarlı ve istikrarlı ifadeler verdiği belirtilen mütalaada, sanıklar İ.D. ve A.S.'nin, işadamını olay yeri ve emniyet binasında, silahtan sayılacak sopa, süpürge sapı ve tüfek dipçiği ile darp ederek, hayati tehlike geçirecek ve vücudunda ağır kemik kırıklarına sebebiyet verecek şekilde yaraladıkları ifade edildi. Sanıklar hakkında 'işkence' suçundan dava açıldığı belirtilen mütalaada, somut olayda bir süreklilik ve sistematik eylemden söz edilemeyeceği, sanıkların eylemlerinin neticesi sebebiyle 'ağırlaşmış kasten yaralama' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Mütalaada, haklarında 'İşkence' suçundan dava açılan sanık polisler İ.D. ve A.S.'nin, 'Kasten yaralama' suçundan 4.5 yıldan, 13.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. GÖZALTINDAKİ İŞADAMININ TELEFONUNDAN EŞİNE TEHDİT MESAJI GÖNDERMİŞ Sanık polis İ.D.'nin, 'H.B., bana ve eşime tehdit içerikli mesajlar yolladı' diyerek şikayetçi olduğunu belirten savcı, işadamı H.B.'nin olay günü saat 0346'da topallar şekilde emniyet binasına girdiğini, 0529'da ise amirlikten çıkış yaptığını söyledi. H.B.'nin emniyete giriş yapmasından kısa bir süre sonra polis memurunun eşine tehdit içerikli mesaj atıldığını belirten savcı, tehdit mesajlarının işadamının daha önce attığı mesajlarla karşılaştırıldığını kaydetti. Karşılaştırmada tehdit mesajı ve işadamının daha önce attığı değişik mesajlar arasında yazım hataları bulunduğunu belirten savcı, H.B.'nin daha önce attığı mesajlarda tehdit içerikli ifade bulunmadığını kaydetti. H.B.'nin gözaltında bulunduğu sırada, polis memurunun eşine tehdit içerikli mesaj atmasının hayatının olağan akışına aykırı olduğunu vurgulayan savcı, emniyet binasına girdikten sonra işadamının telefonunu polislere teslim ettiğini ifade etti. Savcı, işadamının telefonundan eşine tehdit içerikli mesaj gönderdiği tespit edilen polis memuru İ.D.'nin ayrıca 'Suç delillerini uydurarak iftira' suçundan 1.5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Henüz yakalanmayan firari sanık E.T.'nin dosyasının ayrılmasını talep eden savcı, diğer sanık G.D. hakkında somut ve kesin delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini istedi. Savcılık mütalaasına karşı söz hakkı verilen işadamı H.B. ve avukatları Serhat Ölmez, Uğur Can Tozlu ile Erdal Baltalı, önceki savunmaları tekrar ettiklerini belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre istedi. Mahkeme, taraf avukatlarına savunma yapmak üzere süre verilmesine karar verip, duruşmayı erteledi. HAYATİ TEHLİKE KAYDIYLA YOĞUN BAKIMA ALINDI Mersin'de yasak aşk yaşadığı polis memuru İ.D.'nin eşi T.D.'den cinsel içerikli görüntülerini ve ev alması için verdiği parayı almak üzere 5 Eylül 2016 günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden, burada gözaltına alınan ve karakolda gördüğü işkence sonucu kafa travması, 3 kaburga olmak üzere 7 kemik kırığı ve akciğer yaralanması nedeniyle yoğun bakıma alınan adamı H.B.'nin avukatı Serhat Ölmez, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 7 ay sonra hazırlanan iddianame ile Komiser E.T., polis memurları A.S., G.D. ve İ.D. hakkında 'İşkence' suçundan, işadamı H.B. hakkında ise 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Sermet Koç ile Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Yener Ünver'in hazırldığı bilimsel mütalaada, olayın ağırlaşmış işkence olduğu belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kelepçe takılmadan ve yürüyerek karakola giren H.B.'nin daha sonra polisin yardımı ile ayakta duramayacak şekilde çıkarılrdığı görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen bazı kişiler, polislerin nasıl ifade vereceklerine dair kendilerini yönlendirdiğini belirtip, mesajları mahkemeye sundu. Yargılama sırasında işkence ile ilgili soruşturmanın, davanın tarafı olan polise yaptırıldığı ortaya çıktı. Duruşmada dinlenen bazı polisler de işadamı H.B.'nin olay yerinde kendilerine direnmediğini söyledi. İşkence davası mağduru işadamı H.B., daha önce sanıklar hakkında soruşturma izni vermeyen Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek hakkında da Mardin Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.