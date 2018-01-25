(Arşiv Görüntü) İlkokul öğrencisinin darp edilmesi davası

Serpil KIRKESER /İSTANBUL, () ESENLER'de bir ilkokulda okuyan 1. Sınıf öğrencisi H.S.S.'yi (7) kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen Nadir D.'nin (51) yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada psikolog eşliğinde ifade veren mağdur öğrenci H.S.S., şikayetçi olduğunu söylerken sanık öğretmen Nadir D. ise Kasten yapmadığını söyledi.





ÖĞRENCİ PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ



Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nadir D. ve mağdur H.S.S. ile mağdurun babası Remzi S. ile annesi Songül S. hazır bulundu. Psikolog eşliğinde ifade veren mağdur H.S.S. “Benim yaram kolumda değildir. Yüzümden yaralandım. Sanık benim öğretmenim olur. Benim kalemim yere düştü. Eğilerek yerden aldım. Yerime oturdum. Öğretmenim yanıma gelerek beni kolumdan tuttu. Ve elindeki kitapla yüzüme vurdu ve gözümün altında kan akmaya başladı. Önce öğretmenim kendisi pansuman yaptı. Daha sonra anneme haber verdi. Annemi aradığında 'Ben azıcık kitapla vurdum, kan aktı' diye söylemişti. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Psikolog, “Mağdur ile görüşme yaptım. Ayrıca beyanını dinledim. Yaşına göre sosyal ve zihinsel gelişimi yaşı ile uyumludur. Beyanlarına itibar edilmesi hususunu mahkemenin takdirine bırakıyorum" şeklinde konuştu.





SANIK: BASİT BİR ÇİZİKTİ



Sanık öğretmen Nadir D. “Mağdurun beyanını kabul etmiyorum. Ben kasten vurmadım. Mağdurun gözünün altındaki yara da basit bir çizikti, bu yarada gözünün altındaydı" diye konuştu.





TANIK: SANIK ÖĞRETMENİN DAHA ÖNCE ÇOCUKLARA VURDUĞUNU, HAKARET ETTİĞİNİ HİÇ GÖRMEDİM



Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen sınıf annesi H.B. ise olay günü okulda olduğunu, beslenme saatinde sınıfa girdiğini belirterek, şunları söyledi: “H.S.S.'nin gözünün altında pansuman bandı yapıştırılmıştı. Sınıftakilere kimin yaptığını sordum. Bazıları 'öğretmen yaptı', bazıları 'görmedik' dediler. Mağdura da 3 kez sordum, hiçbir cevap vermedi. Sanık öğretmenin daha önce çocuklara vurduğunu, dövdüğünü, hakaret ettiğini hiç görmedim" dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.





İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatılıyor: İlkokul 1. Sınıf öğrencisi olan H.S.S. yere düşen kalemini almaya çalıştı. Bu sırada sınıf öğretmeni şüpheli Nadir D. dersi dinlemediği gerekçesiyle H.S.S.'nin sağ göznün alt kısmına kitapla vurarak darp etti. Hastaneye götürülen H.S.S.'nin göz altına dikiş atıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan savcılık hazırladığı iddianamede, mağdurun sağ göz altında darbeye bağlı bir yaralanmanın olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, şüphelinin yaşı küçük mağdura karşı kamu görevlisi sıfatından kaynaklı olarak nufüzunu kötüye kullandığını belirtti. İddianamede şüpheli öğretmen Nadir D.'nin “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.