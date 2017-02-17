GENELKURMAY Başkanı Orgenaral Hulusi Akar ve Amerika Birleşik Devleti (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgenaral Joseph Dunford'ın görüşmelerinden arşiv görüntü
(Arşiv Görüntü) Genelkurmay Başkanları Hulusi Akar ve Joseph Dunford'ın görüşmesinden arşiv görüntüler
GENELKURMAY Başkanı Orgenaral Hulusi Akar ve Amerika Birleşik Devleti (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgenaral Joseph Dunford'ın görüşmelerinden arşiv görüntü
17 Şubat 2017 Cuma 10:23
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