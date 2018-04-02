(Arşiv Görüntü) Fethiye'de 'tekne battı' ihbarı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinin battığı ihbarında bulunuldu. Fethiye'ye bağlı Kayaköy Mahallesi'nin arka tarafından bulunan İblis Burnu yakınlarında, Gemiler Koyu olarak bilinen bölgede bir gezi teknesinin...
02 Nisan 2018 Pazartesi 13:28
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinin battığı ihbarında bulunuldu. Fethiye'ye bağlı Kayaköy Mahallesi'nin arka tarafından bulunan İblis Burnu yakınlarında, Gemiler Koyu olarak bilinen bölgede bir gezi teknesinin battığı ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine, Fethiye ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.
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