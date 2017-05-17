Ümit TÜRK/İSTANBUL, () ESKİ Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıkları arasında bulunduğu ve Yargıtay'dan dönen Devrimci Karargah silahlı terör örgütü davasında karar çıktı. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı "Örgüt üyeliği" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan beraat etti. Avcı, "Yayın yoluyla yargı görevini etkilemeye teşebbüs" ve "Gizliliğin ihlali suçundan" ise yargılamanın ertelemesine karar verildi.
(Arşiv Görüntü) Devrimci karargah örgütü davasında karar açıklandı, Hanefi Avcı beraat etti
Ümit TÜRK/İSTANBUL, () ESKİ Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıkları arasında bulunduğu ve Yargıtay'dan dönen Devrimci Karargah silahlı terör örgütü davasında karar çıktı. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı "Örgüt üyeliği"...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 16:57
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