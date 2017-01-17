(Arşiv Görüntü) Demirtaş'a 142, Yüksekdağ'a 83 yıla kadar hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş hakkında 142 yıla kadar, Figen Yüksekdağ hakkında ise 83 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki soruşturmalar tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame bugün onaylanarak 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Edinilen bilgilere göre, hazırlanan iddianamede Selahattin Demirtaş'ın PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün siyasi alan merkezi sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, ayrıca değişik tarihlerde katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu iddia edildi. Demirtaş'ın değişik tarihlerde yaptığı birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı kaydedilen iddianamede, 6-8 Ekim olayları olarak bilinen Kobani olaylarının meydana gelmesinde HDP MYK'sından ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu iddia edildi. İddianamede Demirtaş hakkında, "Terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Halkı kanunlara uymamaya tahrik", "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin diğer Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianamede ise, şüphelinin örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılmasının istendiği öğrenildi. Yüksekdağ'ın değişik tarihlerde yaptığı konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı belirtilen iddianamede, şüphelinin "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Suç işlemeye tahrik" suçlarından 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca, Yüksekdağ'ın 6-8 Ekim olayları olarak bilinen olayların meydana geldiği tarihte HDP MYK'sında bulunmuş olması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu tutulduğu iddia edildi.