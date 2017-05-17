: "Atatürk'ün Hatırasına Hakaret Soruşturması" tamamlandı. Tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile firari sanık Hasan Akar'ın 2.5 ile 7.5 buçuk yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.
(Arşiv Görüntü) Atatürk'ün hatırasına hakaret soruşturması tamamlandı
: "Atatürk'ün Hatırasına Hakaret Soruşturması" tamamlandı. Tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile firari sanık Hasan Akar'ın 2.5 ile 7.5 buçuk yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:50
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