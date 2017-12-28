(Arşiv Görüntü) Alakır 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'ndeki Alakır Vadisi'nde 72.4 hektarlık alan, Bakanlar Kurulu onayıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Alakır Vadisi için uzun süredir hukuki mücadele veren avukat Tuncay Koç, "Artık Alakır için HES defteri kapandı" dedi. Kumluca'da Beydağları'ndan doğup, Akdeniz'e dökülen yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri, uzun yıllardır üzerinde 4'ü tamamlanan, 1'i inşaat, 3'ü de proje halindeki 8 HES projesiyle gündeme geliyor. Nehir üzerindeki HES'lerle mücadeleyle tanınan, 14 yıldır Alakır Vadisi'ndeki Kuzca Mahallesi'nde yaşayan Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti ile doğaseverlerin sürdürdüğü hukuki mücadele sonucunda, vadinin bir bölümü, 2016 yılında Danıştay kararıyla 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ilan edildi. Danıştay kararının ardından Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararlarıyla Alakır Vadisi'nde geçen aylarda 832.2 hektarlık alan, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' (İkincil), 25.1 hektarlık alan 'Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı' (Üçüncül) olarak onaylandı. 20 Aralık 2017 tarihli karar ile de Alakır Vadisi'nde 72.4 hektarlık bölge, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' (Birincil) olarak Bakanlar Kurulu tarafından tescillenerek yürürlüğe girdi. 'Kesin Korunacak Hassas Alan' içinde kalan ve proje aşamasındaki Alakır 1 ve Alakır 2 HES projelerinin lisansları ise birkaç ay önce Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nca iptal edildi. Bakanlar Kurulu'nun bu kararıyla Alakır Vadisi'nde, inşa edilenler dışında yeni bir HES projesinin artık mümkün olamayacağı kaydedildi. HES DEFTERİ KAPANDI Alakır Vadisi için uzun süredir hukuki mücadele veren avukat Tuncay Koç, bundan sonraki süreçte 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen bölgede kesinlikle HES projesinin gündeme getirilemeyeceğini söyledi. İkincil koruma alanında da çok zor olduğuna dikkat çeken avukat Koç, üçüncül derece ilan edilen alanda ise zaten tamamlanan HES projesi olduğunu, yeni bir HES için yer bulunmadığını dile getirdi. Koç, “Artık Alakır için HES defteri kapandı" dedi. ALAKIR'DA SEVİNÇ Bakanlar Kurulu'nun iki HES projesini kapsayan 72.4 hektarlık bölgeyi 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan etmesi, bölgede uzun yıllardır HES'lere karşı mücadele eden Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çifti tarafından da sevinçle karşılandı. Bu mücadelede emeği, sevgisi, düşüncesi, duası geçen herkese, yaşam mücadelesi veren canlılar adına sonsuz şükranlarını sunan çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada şöyle dedi: “Birlik ve beraberlik içinde, sabırla, barışla, dayanışma içinde 7 yıldır verilen bu koruma mücadelesinin en önemli sonucu bu. Şimdi denetim dönemi başlıyor. Bu kazanımla birlikte daha sıkı bir denetim yapıp, daha iyi koruyabileceğiz canları. Bu alanda yapılmak istenen iki adet HES projesi, hukuki ve barışçıl mücadele sonucunda çivi bile çakılamadan durdurulmuş ve geçenlerde de lisansları EPDK tarafından iptal edilmişti. 0 m2 koruma statüsüne sahip Alakır Vadisi'nde böylelikle toplamda 929.7 hektarlık (9.297.000 m2) bir alan koruma altına alınmış oldu. Alakır'ın can dostu tüm kardeşlerine selam olsun."