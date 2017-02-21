DARBE girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurulduğu ve darbeci general Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in şehit edildiği arşiv görüntüler
(Arşiv Görüntü) 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde yaşananların arşiv görüntüleri
DARBE girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurulduğu ve darbeci general Terzi'yi öldürerek, darbe...
21 Şubat 2017 Salı 13:57
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