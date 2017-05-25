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(Arşiv Görüntü) 1 Mayıs'ta TOMA'nın çarptığı kişinin ölümü: dava dosyası Adli Tıp'a gönderildi

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / Beyoğlu'nda, 1 Mayıs 2016'da kullandığı TOMA ile Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü polis memurunun dava dosyası Adli Tıp Kurumu Başkanlığına...

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / Beyoğlu'nda, 1 Mayıs 2016'da kullandığı TOMA ile Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü polis memurunun dava dosyası Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek sanığın ve ölenin olayda kusurlu olup olmadığının belirlenmesi için rapor hazırlanılmasına karar verildi. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 1 Mayıs 2016'da kullandığı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)'nın çarpması sonucu Nail Mavuş'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yılla yargılanan polis memuru A.O.'nun dava dosyası Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. SANIK AVUKATI UZLAŞMA İSTEDİ İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutukuz yargılanan sanık polis memuru A.O., ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanığın avukatı Şevki Lülecioğlu, maktulün ailesiyle uzlaşmak istediklerini beliterek, müvekkilinin gücü oranında bir ödeme yapabileceklerini söyledi. MAHKEME, BİLİRKİŞİYE KUSURUN KİMDE OLDUĞUNU SORDU Hakim, dosyanın Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek, iddia, savuma ve delillerin tartışılmak suretiyle sanığın ve ölenin olayda kusurlu olup olmadığının belirlenmesi için rapor hazırlanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık avukatının uzlaşma girişimlerini tamamlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayıo erteledi. İDDİANAMEDEN Beyoğlu Tarlabaşı'nda 1 Mayıs 2016'da TOMA'nın çarpması sonucu yaralanan 57 yaşındaki Nail Mavuş kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TOMA'nın sürücüsü polis memuru A.O. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

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