Arsasından geçen yolu trafiğe kapatıp, kamulaştırılmasını istedi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'da yaşayan Metin Yıldız (51), arsasından geçen yolu beton döktürüp, taşlarla trafiğe kapatarak, kamulaştırılmasını talep etti.

Adapazarı'nın Yağcılar Mahallesi'nde oturan Metin Yıldız, 18 yıl önce Uzay ile 1312. sokakların kesiştiği sokakta, 300 metrekarelik arsa satın aldı. Geçimini süpürge imalatıyla sağlayan Metin Yıldız, arazinin bir bölümüne imalathane inşa ettirirken, bir bölümü ise yolda kaldı. Bir süre önce arazinin kamulaştırılmasını veya imara açılmasını talep ederek, Adapazarı Belediyesi'ne başvuran Yıldız, 'Kamulaştırma işlemi için şu an ödenek yok' cevabını alınca arsanın sokakta kalan kısmını kapattı. Yolu beton atıp, taşlar yerleştirerek, araç trafiğine kapatan Yıldız, yetkililere sorunun çözülmesi için çağrı yaptı.

Eve ihtiyacı olduğunu; ancak bu durum nedeniyle ev yaptıramadığını belirten Metin Yıldız, "Kapatmış olduğum yer, bana ve ortağıma ait. Kamulaştırma yapılmadığı için hakkımı korumak için ben de kapattım burayı. Burası 300 metrekare, 18 yıldır uğraşıyorum. Müracaat ettik, ya kamulaştırma yapılsın ya da imara açılsın dedik. Hakkımızı kullanmak istedik; ama bir şey yapmadılar. Yasal olan hakkım neyse bunu sonuna kadar kullanmayı düşünüyorum, şu anda mağdur durumdayım. Burası ya kamulaştırılıp, devlete geçsin ya da imar hakkımı versinler. Belediyeden 2- 3 kez geldiler, sürekli rahatsız ediyorlar yolu açmadığımız için. Sokağı kapattım, sonuna kadar da böyle tutacağım" diye konuştu.



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