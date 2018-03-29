Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

Arsasından geçen yolu trafiğe kapatıp, kamulaştırılmasını istedi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'da yaşayan Metin Yıldız (51), arsasından geçen yolu beton döktürüp, taşlarla trafiğe kapatarak, kamulaştırılmasını talep etti. Adapazarı'nın Yağcılar Mahallesi'nde oturan Metin Yıldız,...

Arsasından geçen yolu trafiğe kapatıp, kamulaştırılmasını istedi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'da yaşayan Metin Yıldız (51), arsasından geçen yolu beton döktürüp, taşlarla trafiğe kapatarak, kamulaştırılmasını talep etti.
Adapazarı'nın Yağcılar Mahallesi'nde oturan Metin Yıldız, 18 yıl önce Uzay ile 1312. sokakların kesiştiği sokakta, 300 metrekarelik arsa satın aldı. Geçimini süpürge imalatıyla sağlayan Metin Yıldız, arazinin bir bölümüne imalathane inşa ettirirken, bir bölümü ise yolda kaldı. Bir süre önce arazinin kamulaştırılmasını veya imara açılmasını talep ederek, Adapazarı Belediyesi'ne başvuran Yıldız, 'Kamulaştırma işlemi için şu an ödenek yok' cevabını alınca arsanın sokakta kalan kısmını kapattı. Yolu beton atıp, taşlar yerleştirerek, araç trafiğine kapatan Yıldız, yetkililere sorunun çözülmesi için çağrı yaptı.
Eve ihtiyacı olduğunu; ancak bu durum nedeniyle ev yaptıramadığını belirten Metin Yıldız, "Kapatmış olduğum yer, bana ve ortağıma ait. Kamulaştırma yapılmadığı için hakkımı korumak için ben de kapattım burayı. Burası 300 metrekare, 18 yıldır uğraşıyorum. Müracaat ettik, ya kamulaştırma yapılsın ya da imara açılsın dedik. Hakkımızı kullanmak istedik; ama bir şey yapmadılar. Yasal olan hakkım neyse bunu sonuna kadar kullanmayı düşünüyorum, şu anda mağdur durumdayım. Burası ya kamulaştırılıp, devlete geçsin ya da imar hakkımı versinler. Belediyeden 2- 3 kez geldiler, sürekli rahatsız ediyorlar yolu açmadığımız için. Sokağı kapattım, sonuna kadar da böyle tutacağım" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314