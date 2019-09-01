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Arnavutköy’de 80 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Taylan ERGÜN - İSTANBUL/ (), ARNAVUTKÖY’de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Arnavutköy’de bir düğüne katılan 80 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi....

GENEL 01.09.2019, 00:13
Arnavutköy’de 80 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Taylan ERGÜN - İSTANBUL/ (), ARNAVUTKÖY’de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Arnavutköy’de bir düğüne katılan 80 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayeti ile Arnavutköy Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar tedavi altına alındı. 80 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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