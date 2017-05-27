Arnavutköy Yaşam Merkezine kavuşuyor

İSTANBUL, () – ARNAVUTKÖY’ÜN ilçe olmasıyla beraber bölgede hissedilen alışveriş merkezi eksikliği Arnavutköy Belediyesi’nin çalışmalarıyla son buluyor.

Arnavutköy merkezde yapımına başlanan alışveriş ve yaşam merkezinin temeli Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından atıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği temel atma töreni, İstiklal Marşı ile başlayıp dualarla devam etti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yıllardır Ulaşım Müdürlüğü’ne bağlı olarak kullanılan; kademe binası, araç bakım atölyesi ve itfaiyenin bulunduğu bölgenin yaşam alanına dönüştürülmesi, vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

“BURASI KLASİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ DEĞİL, YAŞAM MERKEZİDİR”

Temel atma töreninde vatandaşlara hitap eden Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı, şu şekilde konuştu:

“Arnavutköy’ümüz için bir başka ihtiyaca cevap verecek olan önemli bir tesisin temellerini atacağız. Her kesimin, her yaş grubunun farklı ihtiyaçları var. Hangi ihtiyaçlara cevap verebiliriz düşüncesiyle, Arnavutköy alışveriş ve yaşam merkezini kurmaya karar verdik. Bu çalışmayı yaparken sadece klasik anlamda bir alışveriş alanı olmaktan öteye geçmeyi temel prensip aldık. Bu alanda belediyeye ait bir sosyal tesis hizmet verecek. Buranın bir diğer özelliği de doğal toplanma alanı olması. Bu yüzden de adı ‘Avlu 34’ olacak ve buluşma mekânı olarak etkinliğini sürdürecek.”

ARNAVUTKÖY’ÜN ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ: “AVLU 34”

Arnavutköy Belediyesi tarafından projesi hazırlanan yaşam merkezi, 34 bin metrekare alana inşa edilecek. Modern teknolojinin son yenilikleriyle donatılarak ilçe halkına hizmet edecek yaşam merkezinde, kültür merkezi, ticarethaneler, süs havuzları, çocuk oyun alanları ve rengârenk peyzaj düzeni olacak. Avlu 34 adı verilen ve 17 bin 400 metrekare kullanım alanıyla ilçeye sosyal ve kültürel alanda büyük katkısı olacak alışveriş ve yaşam merkezinde, sinema salonları, eğlence alanları, bowling salonları, kütüphane, müze, sosyal tesis ve katlı otoparkı da mevcut olacak.

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