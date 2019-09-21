Son Dakika
Arnavutköy katliamını yapan Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi
Ali AKSOYER - Mustafa BAKIRHAN / İstanbul, () - ARNAVUTKÖY'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı. İzmit'te gözaltına alınana Aydın,...
GENEL 20.09.2019, 21:45
Ali AKSOYER - Mustafa BAKIRHAN / İstanbul, () - ARNAVUTKÖY'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı. İzmit'te gözaltına alınana Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli'nde yakalandı. Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini belirttiği öğrenildi.
16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Başakşehir
|4
|4
|16. Kayserispor
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Adana Demirspor
|4
|6
|11. İstanbulspor
|5
|6
|12. Adanaspor
|5
|5
|13. Altınordu
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Bournemouth
|6
|10
|4. Tottenham
|5
|8
|5. M. United
|5
|8
|6. Leicester City
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. Arsenal
|5
|8
|9. West Ham
|5
|8
|10. Everton
|5
|7
|11. Southampton
|6
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Osasuna
|5
|7
|9. Levante
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0