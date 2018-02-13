Arnavutköy'de tren yolu ve dere yatağına atılmış iki ceset bulundu

ARNAVUTKÖY Deliklikaya tren yolu Dereboyu Mevkii'nde biri tren yoluna, biri dere yatağına atılmış iki ceset bulundu. 30'lu yaşlarda, bir kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadı.

13 Şubat 2018 Salı 21:32