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Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın

Taylan ERGÜN - İSTANBUL, - Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlardan sıçrayan alevler daha sonra ormanlık araziye...

GENEL 07.09.2019, 14:23
Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın

Taylan ERGÜN - İSTANBUL, - Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı
Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlardan sıçrayan alevler daha sonra ormanlık araziye yayıldı. Yangını gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesinin ardından ekipler yangına müdahale etti.  Kısa sürede alevler kontrol altına alındı. 

(FOTOĞRAF)

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