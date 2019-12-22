Arnavutköy'de orman yangın (2)
Taylan ERGÜN/İSTANBUL,()-ARNAVUTKÖY'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan yandı. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangının, madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde...
Taylan ERGÜN/İSTANBUL,()-ARNAVUTKÖY'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan yandı. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangının, madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde duruluyor.
Yangın, saat 16.45 sıralarında Hacımaşlı yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgede oturanların dumanları görüp durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü. Ormanda 1 dönümlük alan yandı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, yangının madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde duruluyor.
(FOTOĞRAF)
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|16
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|15
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|3. Erzurum BB
|16
|27
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Balıkesirspor
|16
|23
|8. Altay
|16
|23
|9. Fatih Karagümrük
|15
|23
|10. Keçiörengücü
|15
|22
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. İstanbulspor
|16
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|17
|26
|8. M. United
|17
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Real Sociedad
|18
|31
|5. Getafe
|18
|30
|6. Atletico Madrid
|17
|29
|7. Valencia
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|17
|27
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Granada
|18
|24
|11. Osasuna
|18
|23
|12. Levante
|17
|23
|13. Real Betis
|17
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10