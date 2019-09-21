Arnavutköy'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

Çağatay KENARLI, İstanbul - ARNAVUTKÖY'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemleri tamamlanan üvey baba Kadir Açıkalın (45) ve 13 yaşındaki Nazlıcan Aydın'ın cenazeleri yakınları tarafından Adıyaman'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Anne Kader Aydın (42) ve ağabey Serkan Aydın'ın (26) cenazelerinin ise Mersin'e götürüleceği öğrenildi.