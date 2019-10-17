Arnavutköy'de minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü 

Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN/İSTANBUL,()-ARNAVUTKÖY'de minibüsle hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Deliklikaya Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaata giden Sezai Duvan'ın kullandığı 34 GF 8766 plakalı minibüs, Metin Temur'un yönetimindeki 34 JZD 13 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafriyat kamyonu devrilirken, büyük hasar olan minibüsün sürücüsü Sezai Duvan araç içine sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerine gelen 112 ekiplerine teslim edildi. Hafif şekilde yaralanan hafriyat kamyonu sürücüsü de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sezai Duvan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli olduğu öğrenilen Duvan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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