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Arnavutköy'de market gaspı kamerada

Taylan ERGÜN-İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'de 4 kişi bakkal işleten Suriyeli bir kişiyi gasp etti. Gasp görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Nenehatun Mahallesi Gülsultan Sokak'ta meydana geldi. Mahallede bakkal işleten Suriyeli bir ailenin...

Arnavutköy'de market gaspı kamerada

Taylan ERGÜN-İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'de 4 kişi bakkal işleten Suriyeli bir kişiyi gasp etti. Gasp görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Nenehatun Mahallesi Gülsultan Sokak'ta meydana geldi. Mahallede bakkal işleten Suriyeli bir ailenin dükkanına gelen 4 şüpheli 17 yaşındaki Cemil Huso'ya ait 2 adet cep telefonunu alarak kaçtı. Gaspçılara müdahale etmek isteyen Suriyeli genç, bıçak tehdidi sonucu durmak zorunda kaldı. 

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ
Tüm bu yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde içeriye giren şüpheliler bir süre reyonlarda bazı ürünlere bakıyor. Daha sonra Suriye'li gençten sigara istediler. Suriyeli bakkalcının, sigarayı getirmek için bakkalın depo olarak kullanılan bölümüne geçmesini fırsat bilen gaspçılar tezgah üzerinde bulunan 2 adet cep telefonunu alarak kaçıyor. Şüpheliler kaçarken Huso'ya bıçak göstererek, tehdit ederken görülüyor.

"ÇOK KERE GELEREK TEHDİT EDİYORLARDI"
Telefonlarını gasp edenlerden iki kişiyi tanıdığını söyleyen Cemil Huso, bakkalı babasının işlettiğini, babası olmadığı zamanlarda da kendisinin iş yerini idare ettiğini söyledi. Huso, "Telefonumu alanları tanıyorum. Çok kere gelerek tehdit ediyorlardı. Bazen bazı ürünleri alıp para vermeden gidiyordular. Bugün de telefonlarımı alarak gittiler. Müdahale etmek istedim ancak içlerinden biri cebindeki bıçağı gösterince geri çekilmek zorunda kaldım" dedi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

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