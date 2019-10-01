Arnavutköy'de kimyasal paniği (1)

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,()-ARNAVUTKÖY'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.

Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü bidonlar önce araçlara sarptı sonra yol kenarına saçıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

(FOTOĞRAF)