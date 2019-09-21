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Arnavutköy'de katliam yapan zanlı kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı
Ali AKSOYER - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) katliam sonrası kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Veysey Aydın'ın...
GENEL 21.09.2019, 15:30
Ali AKSOYER - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) katliam sonrası kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Veysey Aydın'ın katliam yaptığı binanın önündeki üvey babasına ait araca binip uzaklaşması görülüyor.
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