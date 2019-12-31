Arnavutköy'de fırtına evin bahçe duvarını yıktı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL, () ARNAVUTKÖY’de bir evin bahçe duvarı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın molozları ise yola ve kaldırıma saçıldı.

(FOTOĞRAF)