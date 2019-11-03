Son Dakika
Arnavutköy'de fabrika yangını kontrol altına alındı
Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fabrikada...
GENEL 02.11.2019, 18:07
Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fabrikada sandalye imalatı yapılan 3. katta başladığı öğrenildi. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski nedeniyle panik yaşandı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
9°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Kasım 2019
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|10
|16
|5. Başakşehir
|10
|16
|6. Galatasaray
|10
|16
|7. Sivasspor
|9
|15
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Göztepe
|10
|12
|11. Gaziantep FK
|9
|12
|12. Kasımpaşa
|9
|11
|13. Denizlispor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Fatih Karagümrük
|9
|16
|5. Balıkesirspor
|9
|16
|6. Altay
|10
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Adanaspor
|10
|8
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Chelsea
|11
|23
|4. Leicester City
|10
|20
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|10
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Wolverhampton
|11
|13
|12. West Ham
|11
|13
|13. Tottenham
|10
|12
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|10
|10
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Atletico Madrid
|12
|21
|4. Sevilla
|12
|21
|5. Granada
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Levante
|12
|17
|9. Valencia
|12
|17
|10. Athletic Bilbao
|11
|16
|11. Getafe
|11
|16
|12. Osasuna
|11
|15
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Real Betis
|12
|13
|15. Eibar
|11
|12
|16. Deportivo Alaves
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|11
|5