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Arnavutköy'de fabrika yangını
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,() ARNAVUTKÖY'de 4 katlı kumaş fabrikasının ipliklerin olduğu depo bölümünde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu. Hadımköy Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Alparslan Caddesi'ndeki...
GENEL 01.01.2020, 23:38
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,() ARNAVUTKÖY'de 4 katlı kumaş fabrikasının ipliklerin olduğu depo bölümünde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.
Hadımköy Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Alparslan Caddesi'ndeki kumaş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İpliklerin olduğu depo kısmındaki yangın kısa sürede fabrikanın içini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.
(FOTOĞRAF)
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