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Arnavutköy'de eşi ve kayınbiraderini vuran sanığa 23 yıl hapis talebi

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () ARNAVUTKÖY'de  mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören(40) ve kayınbiraderi Haluk Bakar'ı (38) vurarak yaraladığı iddia edilen sanık Yolcu Güngören'in(51) yargılandığı davada duruşma savcısı, esasa...

GENEL 14.11.2019, 17:09

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () ARNAVUTKÖY'de  mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören(40) ve kayınbiraderi Haluk Bakar'ı (38) vurarak yaraladığı iddia edilen sanık Yolcu Güngören'in(51) yargılandığı davada duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Güngören'in 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan, mağdur Handan Güngören eşinin tahliyesini istedi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yolcu Güngören getirildi. Mağdur Handan Güngören ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki Haluk Bakar'ın avukatı, “Olay tasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Zira müvekkil ile diğer mağdur sanığın planları doğrultusunda mezarlığa çağırılmışlardır. Ayrıca müvekkil sırtından tüfek ile yaralanmış olup bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik indirimlerinin uygulanması söz konusu değildir" dedi.


 

EŞİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mağdur Handan Güngören de duruşmada söz alarak, eşinin tahliye edilmesine ilişkin talebini dile getirdi.


 

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaada bulunan duruşma savcısı, mağdur Handan Güngören ile sanık Yolcu Güngören'in resmi nikahlı olduklarını ve zaman zaman evlilik içi sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Savcı, müşteki Haluk Bakar ile sanık Yolcu Güngören'in arasında alacak meselesinden kaynaklı sorun olduğunu, Haluk Bakar'ın olay gününden bir süre önce sanıktan alacağını istediğini belirtti.

Olay günü Handan Güngören'in, eşi Yolcu Güngören'e babalarının mezarını yaptıracaklarını ve mezarcının parasını istediğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine sanık Yolcu Güngören'in mağdur Handan Güngören ile müşteki Haluk Bakar'ın mezarlığa gitmesini kendisinde arkasında geleceğini söylediğini belirtti.

Sanık Yolcu Güngören'in, Handan Güngören ile Haluk Bakar'ı tüfekle ateş ederek yaraladığını belirten savcı, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama" suçlarını haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulanarak 11,5 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


 

"BEN İSTESEYDİM DAHA FAZLA ATEŞ EDERDİM"

Sanık Yolcu Güngören savunmasında, “Bizim işyerimiz iki sefer soyulmuştur. Eşim de buna şahittir. Tüfeği güvenlik gerekçesi ile bulunduruyordum. Ufak çocuklarımızın eline geçmesin diye tüfeği arabama koyuyordum yani kasıtlı olarak bu suça konu tüfeği arabama koymuş değilim. Haluk arkadan yaralandığını iddia ediyor, bu da doğru değildir. Biz karşılıklı konuşuyorduk. O sırada ateş ettiğim için yaralanması ön tarafından olmuştur. Eşim de abisinin önüne atladığı için yanlışlıkla yaralanmıştır. Benim silahımda mermi vardı, ben isteseydim daha fazla ateş ederdim" dedi. Sanığın ardından söz alan sanık avukatı, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yolcu Güngören'in kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma hazırlanması için ek süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

 

İDDİANAME:

İddianamede, müşteki Haluk Bakar ile şüpheli Yolcu Güngören arasında alacak meselesi olduğu ve Haluk Bakar'ın olay tarihinden bir süre önce şüpheliden alacağını istediği, Handan Güngören'in ise olay günü bu durumu şüpheliye ilettiği anlatılıyor. İddianamede, müşteki Handan Güngören'in alınan ek ifadesinde dava ve şikayetinden vazgeçtiği belirtiliyor. Şüpheli Yolcu Güngören'in "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği ifade ediliyor.


 

 

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