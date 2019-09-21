Arnavutköy'de dehşet: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (3)



Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.

Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kader Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldürdü. Veysey Aydın kardeşi Nazlıcan Aydın'ı (13) ise bıçakla öldürdü. Katliam komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Kaçan saldırganın İzmit'te gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)