Arnavutköy Belediyesi vatandaşları piknikte buluşturdu

ARNAVUTKÖY Belediyesi, İmrahor Mesire Alanı’nda 7’den 70’e herkesi piknik alanında buluşturdu. Pikniğe gelen onlarca çocuklar zıp zıp, şişme oyun parkurları ve kaydıraklar da oynayarak pikniğin tadını çıkardı. Ayrıca piknikte yoğurt yeme yarışması, halat çekme ve çuval yarışmasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.

Pikniğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar yanlarında yiyecek ve içecek getirerek pikniğin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar mangalda et pişirirken bazıları ise Arnavutköy Belediyesinin ikram etmiş olduğu yemeklerden yedi.

‘’PİKNİĞE GELEN HERKESİN MUTLU OLDUĞUNU GÖRMEK ÇOK GÜZEL’’

Arkadaşlarıyla piknikte çok eğlendiğini söyleyen Berfin Yazar, "Burada zıp zıp oyunu ve ortada çömlek oyunu oynadık. Kalabalık piknikleri çok seviyorum. Çünkü daha çok neşeli olunuyor" dedi. Pikniğe katılan Hüseyin Ege Yıldıztepe ise "Buraya gelen vatandaşların eğlendiğini görmek çok güzel. Burada bir sürü çocuklar var. Kalabalık piknikler çok güzel oluyor. Çünkü farklı farklı arkadaşlıklar ediniyoruz. Bugün saklambaç, ebelemece ve futbol oynadım" ifadelerini kullandı.

Nurettin Tunçte "Ben çok pikniğe gittim. Şişme oyun parkurlarına bindim. Arnavutköy Belediyesinin vermiş olduğu yemeklerden yedim’’ diye konuştu. Bu kadar güzel piknik yapmadığını söyleyen yoğurt yemek yarışmasında ikinci olan İlayda Yalçınkaya'da havaların sıcak olduğunu ama yoğurt yediği için serinlediğini belirtti.Yemeğini yedikten sonra hemen oyun oynayan arkadaşlarının yanına giden Yavuz Selim Bozkurt ise, pikniğin çok eğlenceli geçtiğini aktardı.