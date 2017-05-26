Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi kursiyerleri hünerlerini sergiledi

İSTANBUL ()- ARNAVUTKÖY Belediyesi, 2016-2017 eğitim öğretim yılı Sanat Akademisi Mezuniyet töreni düzenledi. Vadipark’daki gençlik merkezinde gerçekleşen mezuniyet törende, sanat akademisinde öğrendiklerini sergileyen kursiyerler renkli görüntüler oluşturdu.

Yıl boyunca eğitsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler yürüten eğiten ve öğreten birim olan Sanat Akademisi, kursiyerlerine resim, gitar, bağlama, halk oyunları, tiyatro, ebru sanatı, drama, kısa film, temel fotoğrafçılık, ahşap yakma, piyano, keman, kemençe, ney, konservatuara hazırlık ve güzel sanatlara hazırlık kursları ile bin 700 öğrenciye hizmet verdi.

‘’YORGUNLUĞUN MEYVELERİNİ ALIYORUZ’’

Sanat Akademisi öğrencisi Arda Doğan, ‘’Ben burada çok şeyler öğrendim. Sanat bana her konuda katkı sağladı. Herkes bana ‘gitar çal’ diyor. Bende mutlu oluyorum çalmak istiyorum ama çok utanıyorum’’ derken, Bilal Mert Yılmaz , gitar, resim, tiyatroya merak saldığını ileriki zamanda saz kursuna gitmek istediğini söyledi.

Sanat Akademisin de saz çalmayı öğrenen Ömer Faruk Atabay ise, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Yılsonunun tatlı bir yorgunluk olduğunu söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı,

Arnavutköy Belediyesi gençlik merkezi sanat akademisi 15 ayrı branşta yaklaşık bin 700 öğrencinin farklı alanlarda eğitim aldığını sezonu geçirdiğini söyledi. Baltacı, “Her hangi konuda becerileri varsa bizlerle paylaştıkları bir ortamdayız. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızı gelecekte daha çok donanımlı bir şekilde gelişmesi için, anneler babalar olarak bir Belediye Başkanı olarak bu çalışmalara önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)