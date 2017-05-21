Arkeoloji mezunları antik kentte kep attı

ADIM Üniversiteleri Konsorsiyumu'nda yar alan üniversitelerin Arkeoloji bölümleri tarafından her yıl farklı bir antik kentte düzenlenen mezuniyet töreni bu yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Muğla'nın Milas İlçesi'nde bulunan Euromos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. 5 üniversitenin yaklaşık 300 öğrencisi Zeus Lepsynos Tapınağı önünde keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Adım Üniversiteleri Konsorsiyumu'nda yar alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümleri tarafından Muğla'nın Milas İlçesi'nde bugün ortak mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Milas- Söke karayolu üzerinde bulunan Euromos Antik Kenti'nde saat 15.00'de gerçekleştirilen törene Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Milas Kaymakam Vekili Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Adım Üniversiteleri Birliği Rektörleri, rektör yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim görevlileri, öğrencilerin aileleri katıldı. Milas Folkör Araştırma Derneği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunumu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri Muğla Valisi Amir Çiçek, Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü dereceyle bitiren öğrencilere belgeleri Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü dereceyle bitiren öğrencilere belgeleri Milas Kaymakamı Vekili Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü dereceyle bitiren öğrencilere belgeleri ise Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat tarafından verildi. Euromos Antik Kenti'ndeki Zeus Lepsynos Tapınağı önünde gerçekleşen tören, diğer öğrencilere belgelerinin verilmesi ve öğrencilerin tarihi mekanda keplerini havaya atmaları ile son buldu.



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