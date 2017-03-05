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Arkadaşlarının oyuncaklarını satıp, parasını muhtaçlara veriyor

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde oturan Zeren Altundaş, arkadaşlarından topladığı oyuncakları 1-2 TL'den satarak elde ettiği gelirle, ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardım yapıyor. Yasin Haşimoğlu İlkokulu 4/ A sınıfı öğrencisi ve...

Arkadaşlarının oyuncaklarını satıp, parasını muhtaçlara veriyor
ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde oturan Zeren Altundaş, arkadaşlarından topladığı oyuncakları 1-2 TL'den satarak elde ettiği gelirle, ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardım yapıyor.
Yasin Haşimoğlu İlkokulu 4/ A sınıfı öğrencisi ve okul oğrenci başkanı olan 10 yaşındaki Zeren Altundaş'un duyarlığı üzerine hazırlanan proje sayesinde okuldaki bazı öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığını belirtilidi. Altundaş, "Arkadaşlarım için ne yapabilirim?" diye düşündüğü sırada aklına böyle bir düşünce geldiğini anlatırken şöyle dedi:
"Maddi durumu iyi olan arkadaşlarımın artık kullanmayıp, evinin bir köşesinde duran oyuncaklarına talip oldum. Onlarda sağolsun beni kırayıp getirdiler. Bu oyuncakları okulumuzun salonunda herkesin düşünmeden alabilmesi için 1-2 liradan satışa sunduk. Yaklaşık bir ay içinde 1200 liralık satış yaptık. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilen arkadaşlarımızda sağolsun ellerinden geleni yapıyor." 
Okul Müdür Yardımcısı Serkan Cebeci, "Kullanılmış oyuncakların toplanması ve satışı ilgi gördü. Zeren'in projesine destek olmak için okulun çok amaçlı salonunda stant açtık. Okul idaresi olarak bu tür projelere her zaman destek verdik. Bunlar öğrenci arasında paylaşım ve yardımlaşma duygusunu geliştiriyor" dedi.

FOTOĞRALI

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