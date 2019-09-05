ARKADAŞLARININ OYUN SALONU İÇİN TELEVİZYON ÇALMIŞLAR

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da girdikleri evde çaldıkları televizyonları arkadaşlarına ait video oyun salonunda kullanan 2 kişi yakalandı. . Şüphelilerin televizyonu çalma ve oyun salonuna götürme anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.





PEŞPEŞE İKİ HIRSIZLIK OLDU



Güngören'de 19 Ağustos 2019 tarihinde mağdur H.T.'nin evine kapı kilidini kırarak giren hırsızlar içerde bulunan televizyon ile 500 lira parayı alarak kaçtı. Üsküdar, Selami Ali mahallesinde 23 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda ise mağdur V.A.'nın evine giren hırsızlar bir televizyon, dizüstü bilgisayar ve 1000 lira çaldı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yaptıkları incelemede iki hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını tespit etti.





TELEVİZYONLARI ARKADAŞLARININ OYUN SALONUNA GÖTÜRMÜŞLER



Kamera görüntülerinden takip edilen hırsızların çaldıkları televizyonları Esenler'de bulunan bir video oyun salonuna götürdükleri tespit edildi. Bu gelişme üzerine oyun salonuna baskın yapan ekipler olayı gerçekleştiren Hamet S.(20) ile Mahmut K.(31) yı gözaltına aldı. Çalınan televizyonun ise oyun salonunda müşterilerin oyun oynamaları için kullanıldığı tespit edildi. Polis iki televizyonu oyun salonundan alarak sahiplerine teslim etti.



Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Hamet S.'nin 7, Mahmut K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.