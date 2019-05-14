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Arkadaşları, Batuhan'ı son yolculuğuna uğurladı

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Batuhan Fırat (11), son yolculuğuna uğurlandı. Sınıf arkadaşları, ölen arkadaşlarının...

Arkadaşları, Batuhan'ı son yolculuğuna uğurladı
KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Batuhan Fırat (11), son yolculuğuna uğurlandı. Sınıf arkadaşları, ölen arkadaşlarının fotoğrafını taşırken, büyük üzüntü yaşadılar.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Başiskele Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Yuvacık Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Batuhan Fırat, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek istediği sırada M.E. idaresindeki 41 BT 641 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Batuhan kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bugün, Başiskele Yuvacık Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Batuhan’ın ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Batuhan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. 3 çocuk babası Metin Fırat, oğlunu kaybetmenin acısını yaşarken, cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğuldu.
SINIF ARKADAŞLARI FOTOĞRAFINA SARILDI
Sınıf arkadaşları, ölen arkadaşlarının fotoğrafını taşırken büyük üzüntü yaşadılar. Arkadaşları, Batuhan’ın fotoğrafına sarıldı. Bu arada, Batuhan Fırat'a çarparak ölümüne neden olan sürücü M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

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