Arkadaşının verdiği hediye çekiyle lüks otomobil kazandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() - ATÜ Duty Free’nin müşterileri arasında yapılan çekilişte 1 milyon 210 bin (214 bin 295 avro) liralık lüks otomobil sahibi olan Cansu Yıldız, “Alışverişi arkadaşım yapmıştı hediye çekini bana verdi. Araba bana çıkınca oda çok şaşırdı” dedi.

Kampanyaya kapsamında 24 Şubat-20 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarının geliş katındaki ilgili mağazalardan alkol ve tütün ürünleri dışında, 50 avro ve üzerinde harcama yapan tüm müşterilerin katıldığı, "Lexus RC F Carbon" otomobilin çekilişi yapıldı. Yapılan çekilişte Cansu Yıldız 1 milyon 210 bin değerindeki arabanını sahibi oldu.

"ARADIKLARINDA DOLANDIRICI ZANNETTİM"

Atatürk Havalimanı'nın Dış Hatlar Geliş Terminalindeki ATÜ Duty Free mağazası önünde yapılan törende konuşan talihli Cansu Yıldız, “ Duyduğumda inanamadım. Alışverişi arkadaşım yaptı ben çekilişe girdim. O da çok şaşırdı ben de çok şaşırdım. Aslında çok şanslı değilim ama bügünden sonra şanlıyım. Araç bugün üzerime geçti. Parfüm aldık 89 Avro'ya. Arabayla ilgili henüz bir plan yapmadım. Yarış yapan birine verebiliriz. İlk aradıklarında kötü bir tepki verdim. Beni dolandırıyor musunuz? dedim. Evraklarımı da saklıyordum. Gazetede yayınlandı. Şirketi arayınca inandım"dedi.

"AMACIMIZ ALIŞVERİŞİ KEYİFLİ HALE GETİRMEK"

ATÜ Duty Free Genel Müdür Yardımcısı Vural Ulus ise şunları söyledi:

“Bugün ikincisini teslim ediyoruz. 3.'sü de yolda. Biter bitmez bir çekiliş daha olacak. ilk kampanyamızda 100 bin bilet dağıtımımız olmuştu. İkincisinde 150 bin oldu. Bu da müşterilerimizin ilgilerinin artarak devam ettiğini gösteriyor. Hedefimiz müşterilerimizle bir bağ kurmak. Bununla beraber Türkiye'ye yurt dışından döndükten sonra ATÜ mağazalarındaki alışverişlerini keyifli hale getirmek."

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