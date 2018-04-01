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Arkadaşının silahıyla kendini vuran uzman onbaşı toprağa verildi

KİLİS'te arkadaşının tabancasıyla intihar eden Uzman Onbaşı İsmail Tugay Özcan (23), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde askeri törenle toprağa verildi. Kilis Jandarma Komutanlığı 3'üncü Jandarma Özel Harekat...

Arkadaşının silahıyla kendini vuran uzman onbaşı toprağa verildi
KİLİS'te arkadaşının tabancasıyla intihar eden Uzman Onbaşı İsmail Tugay Özcan (23), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde askeri törenle toprağa verildi.
Kilis Jandarma Komutanlığı 3'üncü Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nda görevli bir yıllık uzman onbaşı İsmail Tugay Özcan, önceki gün iddiaya göre görev dönüşü arkadaşının silahıyla intihar etti. İsmail Tugay Özcan'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesine getirildi. Belde merkezinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, Çaycuma Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen ve yakınları katıldı.
Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan baba İsmail Özcan ve Fatma Özcan'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Baba İsmail Özcan, "Her şehit cenazesine katılırdım. Benim oğlum şehit oldu. Bugün doğum günü. Bak bir tane daha ağabeyin var. Onu da vereceğim yavrum. Gerekirse ben giderim" diyerek gözyaşı döktü.
Özcan'ın ağabeyi Uzman Çavuş Erhan Özcan da cenazede güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının ardından Özcan, askeri törenle Yukarı İhsaniye köyünde toprağa verildi.

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