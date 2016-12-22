Arkadaşının borcuna kefil oldu, hakim ile tartışınca 2’nci cezayı aldı

İSTANBUL’da oturan 50 yaşındaki Ömer Polat, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde bir arkadaşının verdiği 8 bin TL’lik borcuna kefil oldu. Borç ödenmeyince 2.5 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Yargılama sırasında mahkeme başkanı ile tartışan Polat’a ‘Mahkemeye hakaret’ suçundan 15 bin TL para cezası verildi. Polat, bu parayı da ödeyemeyince ‘Denetimli Serbestlik Yasası’ kapsamında camide temizlik yapmaya başladı.Evli ve 3 çocuk babası Ömer Polat, Çorlu’da kumaş ticareti yapan bir arkadaşını kıramayarak 8 bin TL tutarındaki borcuna kefil oldu. Arkadaşı, işleri bozulunca bu borcu ödeyemedi. Astım hastası olduğunu, Çorlu’daki mahkemeye gelip gitmede zorlandığını, Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın İstanbul’da görülmesi için ısrarcı olan Polat’ın isteği kabul edilmedi. Duruşmalardaki itirazlarını sürdürünce birkaç kez salondan çıkarılan Ömer Polat’a karşılıksız çek suçundan 2.5 yıl hapis cezası verildi. 8 ay Silivri 1 No’lu cezaevinde tutulan Ömer Polat, cezasının son bölümünü ‘Denetimli Serbestlik Yasası’ kapsamında İstanbul Avcılar’daki bir kamu kuruluşuna ait çay bahçesinde tamamlarken, kendisine gönderilen 15 bin TL tutarında adli para cezası makbuzu ile şoke oldu. Tebligatta Polat’ın Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne hakaret ettiği bu nedenle para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Para cezasını ödeyecek gücü olmadığını belirten Polat’ın ‘Denetimli Serbestlik Yasası’ kapsamında Avcılar’daki Cihangir Camii’nde günde 3 saat ‘Kamuya yararlı işte’ çalıştırılması kararlaştırıldı.

“SİLİVRİ’NE NAMAZ KILMAYI, KURAN OKUMAYI ÖĞRENDİM”

Evine yakın Cihangir Camii’ne gelerek içeride ve dışarıda 3 saat temizlik yapan Ömer Polat, Silivri’deki cezaevinde günde 3 saat kurslara giderek okuma- yazmayı öğrendiğini Kuran-ı Kerim okumaya başladığını anlatırken, “Adliyenin camını kırmadım. Duvarlarını da yıkmadım. Mahkeme başkanı davamın İstanbul’da görülmesi isteğime kızdı bana hakaret etti. Ben de ‘Sizi tanımıyorum’ demiştim” diye konuştu. Polat, Silivri’de 5 vakit namaz kılmaya da başladığını anlatırken, son cezasına ilişkin şöyle dedi:

“Her gün saat 13.00’te gelir camide paspas yapıp etrafını temizlerim. Fırsat bulursam, içeride Kuran okurum bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Akşamları 35 TL’ye bir müzikholün güvenliğinde çalışıyorum. Bir oğlum çalışıyor. Parayı ödeyemezsem, camide çalışmasam 7 ay 20 gün yatacaktım. Camiye gelen yaşlılarla sohbet ediyorum. 17 ayım kaldı. İnşallah ‘Tayyip baba’ bize bir yasa çıkarır da şu para cezasından kurtarır. Sabaha karşı yatmak, 12.00’de uyanmak, 3 saat burada, gece başka yerde çalışmak benim için çok zor. 50 yaşındayım kaldıramıyorum artık.”

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