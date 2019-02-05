Arkadaş cinayeti sanığına müebbet hapis cezası

ESKİŞEHİR'de, kendisi gibi pazarcılık yapan arkadaşı Turgay Cellat'ı (26) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Eroğlu (41) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 20 Ekim 2018 tarihinde Sümer Mahallesi Yörükoğlu Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Eroğlu ile Turgay Cellat arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Eroğlu, yanındaki av tüfeğiyle Turgay Cellat'a ateş etti. Eroğlu kaçarken, ağır yaralanan Turgay Cellat, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Eroğlu da polis ekipleri tarafından Dede Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turgay Cellat ise olaydan 2 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Mehmet Eroğlu hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Eroğlu yaptığı savunmada, "Turgay'ın ailesinden ve herkesten özür diliyorum. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.Mahkeme heyeti Mehmet Eroğlu'nu 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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