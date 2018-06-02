Arjantinli'den "kırmızı ışık" şovu

Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK - İSTANBUL,()

İSTANBUL'UN trafiği çoğu sürücü için zorlu bir süreç. Ancak Fatih'teki bir trafik ışıklarında durum biraz farklı. Burada kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, ilginç bir gösteriye şahitlik ediyor. Arjantili Emanuel Dante, kırmızı ışıklarda bekleyen sürücüler için, tek tekerlekli bisikleti ile gösteri sunuyor.

"İNSANLARI MUTLU ETMEK YETİYOR"

İstanbul'a turist olarak geldiğini belirten 33 yaşındaki Emanuel Dante'nin gösterisi kırmızı ışığın yanması ile başlıyor. Önce trafikte duranları selamlayan Dante, daha sonra tek tekerlekli bisikletine atlayıp jonglörlük yapıyor. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyenler de bu ilginç gösteriyi cep telefonları ile kaydediyor. Performans yaklaşık 1 dakika sürüyor. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini söyleyen Dante, “5 gün İstanbul'da kalacağım. Bu performansı sadece mutlu olmak ve gülümsetmek için yapıyorum. İnsanların mutlu olması benim için yeterli. Paylaşmak ve gülümsemek bazen her şeye değiyor. Buradan bir maddi kazancım yok. Aslen Arjantiliyim ama Dubai'de çalışıyorum" dedi. Bisikletli jonglör performansını çok beğendiğini söyleyen bir kişi, “Çok güzel. Ben de ilgimi çektiği için telefonla kaydettim" ifadelerini kullandı.

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