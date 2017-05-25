Arızalı klima sökülürken 4 metre yükseklikten sokağa düştü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde arızalı klima sökülürken 4 metre yükseklikteki balkondan sokağa düştü.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Altay Mahallesi Yorgancılar Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda, yerel bir gazetenin birinci kat balkonunda bulunan 100 kiloluk, arızalı klima, teknisyen tarafından değiştirilmek istenirken düştü. Teknisyenlerin elinden kayarak büyük bir gürültüyle sokağa düşen klima şans eseri kimseye isabet etmedi ve olası bir facia ucuz atlatıldı.

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