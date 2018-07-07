Arızalanan kule vinçte, tehlikeli çalışma

İSTANBUL'da bir şantiyede, arızalanan kule vince çıkan 3 işçinin güvenlik tedbiri almadan çalışma yapması, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesine kurulan kule vinç, öğle saatlerinde arızalandı. Arızayı gidermek için 3 kişilik ekip, kule vince çıktı. Güvenlik halatı, baret gibi hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmayan 3 kişiden ikisi, metrelerce yükseklikte vincin motoru, diğeri ise raylarıyla ilgilendi.Güvenlik ağı da bulunmayan inşaat alanındaki işçilerin bu şekildeki çalışması görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.Arızayı gideren işçiler, kule vincin kenarındaki demirlerine tutunarak yine hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan inerek şantiye alanına döndü.

FOTOĞRAFLI