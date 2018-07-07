Arızalanan kule vinçte, tehlikeli çalışma

İSTANBUL'da bir şantiyede, arızalanan kule vince çıkan 3 işçinin güvenlik tedbiri almadan çalışma yapması, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesine kurulan kule vinç, öğle saatlerinde arızalandı. Arızayı gidermek için 3 kişilik ekip, kule vince çıktı. Güvenlik halatı, baret gibi hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmayan 3 kişiden ikisi, metrelerce yükseklikte vincin motoru, diğeri ise raylarıyla ilgilendi.
Güvenlik ağı da bulunmayan inşaat alanındaki işçilerin bu şekildeki çalışması görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.
Arızayı gideren işçiler, kule vincin kenarındaki demirlerine tutunarak yine hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan inerek şantiye alanına döndü.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesine kurulan kule vinç, öğle saatlerinde arızalandı. Arızayı gidermek için 3 kişilik ekip, kule vince çıktı. Güvenlik halatı, baret gibi hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmayan 3 kişiden ikisi, metrelerce yükseklikte vincin motoru, diğeri ise raylarıyla ilgilendi.
Güvenlik ağı da bulunmayan inşaat alanındaki işçilerin bu şekildeki çalışması görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.
Arızayı gideren işçiler, kule vincin kenarındaki demirlerine tutunarak yine hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan inerek şantiye alanına döndü.
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