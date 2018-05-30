Arıcıların gözdesi haşhaş poleni

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine gezgin olarak gelen arıcılar, haşhaş polenlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Afyonkarahisar Ovası'nda haşhaş bitkileri mayıs ayının ilk haftası ile haziran ayının ikinci haftasında çiçek açıyor. Birçok arıcı da bu dönemde haşhaş bitkisinin çiçeklerinden polen alabilmek için Sandıklı'nın köylerine geliyor. Her yıl ilçeye gelen 450 arıcı, haşhaş bitkisinden 30 ton polen aldığını söylerken, arılar sayesinde döllenmesi sağlanan haşhaş bitkisinin veriminin de arttığını belirtiyor. Arıcılar tarafından bombus arılarının yetişmesinde önemli yem olduğu söylenen haşhaş polenlerinin insanların da DNA kromozomlarını artırdığı, enerji verdiği ve hücreleri yenilediği iddia ediliyor.

'HAŞHAŞ POLENLERİ BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ'

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Sandıklı'ya gelen arıcı Mehmet Acar (58), haşhaş poleni için bölgeyi seçtiklerini söylerken, "İlçede 750 arıcı 180 koloni bulunmakta. 750 arıcının 450'si gezgin arıcı olarak bu bölgedeki haşhaş poleni için gelmektedir. Buradaki haşhaş poleninin arı üzerindeki etkileri özellikle örtü altı sebze yetiştiriciliğinde kullanılan bombus arılarının yetiştirilmesinde kullanılan besin kaynağını bu bölgeden temin ediyoruz. Geçen yıl bu bölgeden 30 ton civarında haşhaş polenini bombus arılarına gönderdik. Bu bölgedeki haşhaş polenleri bizim için vazgeçilmez oldu" dedi.

'ANA ARILARIMIZ DAHA KALİTELİ'

Arıların bu bölgedeki haşhaş bitkisinin de döllenmesini sağladığını aktaran Mehmet Acar, "Bu sayede üreticiler de daha fazla ürün alıyor. Kozalar daha dolgun ve daha biçimli oluyor. Almanya'daki birçok doktor insan sağlığına haşhaş poleninin iyi geldiğini söylüyor. Diğer çiçek polenleriyle haşhaş çiçekleri polenleri arasında çok büyük fark var. Bununla ilgili modern tıpta ve üniversitelerde araştırmalar devam etmekte. Haşhaş poleninin DNA kromozomunu artırdığı, hücrelere yeni katkılar sunduğu, enerji verdiği biliniyor. Ana arılarımız daha kaliteli oluyor. Ana arılarımız daha çok yumurtaya yatıyor. Bu nedenle biz bu bölgedeki haşhaş polenini tercih ediyoruz. Haşhaş poleni arıcılar için olmazsa olmazımız" diye konuştu.

'ARI DAHA ÇOK POLEN VERİYOR'

Arıcı Sezai Çatak da şöyle dedi:

"Kovan başı 300 ile 500 gram arasında polen alıyoruz. Geçen yıl bu bölgede 2 bin 150 gram polen topladım. Bu bölgeyi tavşanak bitkisinin olması ve haşhaş çiçeğinden dolayı tercih ediyorum. Arı bu bitkilerin bulunduğu bölgede daha çok polen veriyor."

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