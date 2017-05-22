Arıcılar, Muş Ovası'na dönüyor

KIŞI geçirmek için Akdeniz Bölgesine giden arıcılar, floranın canlanmasıyla üzerine Muş Ovası'na dönmeye başladı.Geçen Eylül ayında kışı geçirmek için 300 kovanını Adana'ya götürdüğünü hatırlatan Muşlu arıcılardan Mehmet İnce Dursun, Mayıs ayında Muş'a döndüklerini söyledi. Adana'da arıları üretip çoğalttıklarını ifade eden Dursun, şöyle konuştu:"Mayıs ayı ortalarına doğru Muş Ovası'ndaki floranın canlanması ile birlikte bizler de dönüşe geçtik. Bu aylarda Muş Ovası'na Türkiye'nin dört bir tarafından en az 400 arıcı gelir. Ovada arıların geven bitkisinden yaptığı balın tadına doyum olmaz."Osmaniye Arı Yetiştirme Birlik Başkanı Emin Gafaroğlu, Muş’a arılarını getirmek için yer aramaya geldiğini söyledi. Çukurova’da çiçeklerin bittiğini, Muş’ta ise çiçeklerin yeni açtığını ifade eden Gafaroğlu, "Akdeniz bölgesinde ve Adana'da arıcılar perişan oldu. Çiftçilerin tarım alanlarına ilaç sepmeleri nedeniyle arılar ölüyor. Muş Ovasında böyle bir sorun yok. Burası bizim için bulunmaz bir doğa" dedi.

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