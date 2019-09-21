Arıcılar, dua sırasında saldıran arıların kovanının üzerine çiçek bıraktı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde son 17 yılın en iyi bal verimini aldıkları için 'şükür duası' yaparken protokol üyeleri ile birlikte arıların saldırısına uğrayan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bir grup arıcı ile birlikte aynı bölgeye gitti. Arı kovanlarından birinin üzerine bir buket çiçek bırakan Tandoğan, verimli bir sezon geçirdikleri için arılara minnettar olduklarını söyledi.Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bir bölge olan Van'da geçen yıl sezon verimsiz geçti. Konuyla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, arıcılarla Bahçesaray ilçesinde bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunuldu. Arıcılar, bal oranındaki düşüşe, mevsim şartlarının zamanında yaşanmaması ve küresel ısınmanın etkili olduğu görüşüne vardı. Haziran ayında sezonu açan arıcılar, bereketli olması için 'bal' duasına çıktı. Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, 2 gün önce de 'şükür duası'na çıktı.İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın duası sırasında arı saldırısı yaşandı. Müftü Kaya ile birlikte Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer ile Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş'ın da bulunduğu protokol üyeleri zor anlar yaşadı. Protokol üyeleri, çareyi bölgeden kaçarak uzaklaşmakta buldu. Bunun üzerine dua, yaklaşık 100 metre uzaklıkta yapıldı.Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ve bir grup arıcı, bugün yine kovanların bulunduğu bölgeye gitti. Takım elbise giyip, kravat takan, Tandoğan, kovanlardan birinin üzerine bir buket çiçek bıraktı. Tandoğan, bu yolla arılara teşekkür ettiklerini söyledi.Tandoğan,"Küresel ısınmanın son yıllarda kendini iyi hissettirdiğinde bal yok gibiydi. Özellikle geçen sene kuraklıkla beraber arı ölümleri de yüzde 70 ile 80 seviyelerde oldu ve arı kaybı yaşandı. Sezonun başında Mayıs ayında arıya baktığımız kadarıyla bir gelişme olmadığı, sezonun kurak geçebileceğini gösteriyordu. Aynı yerde yaklaşık 5 ay önce bir grup arıcı ve imam eşliğinde sezonun bal hasadının verimli geçmesi için dua etmiştik ve bu yıl iyi bir sezon geçirdik" dedi.Bal arılarının hassas bir dönemde olduğunu belirten Tandoğan, "Duadan sonra inanılmaz bir bal sezonu geçirdik diyebilirim. Uzun zamandır böyle bir sezon görülmedi. Hasat zamanı da böyle bir dönemdir. Bu dönemlerde arılar inanılmaz bir refleks içine girerler. Bu da koruma güdüsünden kaynaklanıyor ve arılar bu dönemde kimseyi kovana yaklaştırmamaya çalışır. 2 gün önce de bundan dolayı saldırı olayını yaşadık. Ama ne olursa olsun bizler arılarımıza minnettarız" diye konuştu.