Arıcı köylülerin ayılarla mücadelesi

Mutlu YUCA / BOLU, () - BOLU'nun Seben İlçesi Kuzgölcük Köyü'nde arıcılık yapanlar, kovanlarını ayılardan korumak için çeşitli önlemler aldı. Arıcılardan bazıları kovanlarını ayıların ulaşamayacağı yükseklikteki yapıların üzerine koyarken, bazıları etrafını elektrikli çit ile çevirerek, fotosel lamba ve alarm taktı. Köy muhtarı Mustafa Duman, asıl hedeflerinin doğadaki meyve çeşitliliğini artırarak ayıların köye inmesini önlemek olduğunu söyledi.

7 yıl öncesine kadar sadece bir kişinin arıcılık yaptığı 15 haneli Kuzgölcük Köyü'nde, üretilen balın Ankara'da yapılan testlerde yüksek polen değerine sahip olduğunun anlaşılması üzerine diğer köylüler de arıcılığa başladı. Köyde şu anda 6 üretici onlarca kovanda bal üretip satarak geçimini sağlarken, diğerleri sahip oldukları birkaç arı kovanında hobi olarak kendi tüketimleri için bal üretiyor.

AYILARA KARŞI ÖNLEM

Köylüler, dağlık bölgede yer alan köye inerek kovanlarına zarar veren ayılarla baş edebilmek için de çeşitli önlemler aldı. Üreticilerden bazıları arı kovanlarının etrafını elektrikli tel ile çevirip, fotoselli lamba ve alarmın çalışmasıyla birlikte radyo yayını yapan bir güvenlik sistemi kurdu. Herhangi bir canlı yaklaştığında üç kademeden oluşan ses ve ışık sistemi aynı anda devreye girerken, elektrikli çit sayesinde de kovanlara yaklaşılamıyor. Bazıları ise arı kovanlarını ayıların ulaşamayacağı yükseklikte yaptıkları yapıların üzerine koydu. Bir üretici ise 2 arı kovanını tek katlı evinin çatısına çıkardı.

'ORTADAN KALDIRMAK ÇÖZÜM DEĞİL'

Köy muhtarı Mustafa Duman, 7 yıl önce köyde üretilen balın yüksek polen değerine sahip organik olduğunun anlaşılması üzerine arıcılık serüveninin de başladığını belirtti. Ancak köne inen ayılarla baş edemediklerini söyleyen Duman, "Sonuçta her canlı yaşamını devam ettirecek, ortadan kaldırmak çözüm değil. Öncelikle demir profilden ayının ulaşamayacağı bir yer yaptık. Fakat bu arının sağlığı için verimli olmadı. Daha sonrasında elektrikli çit, fotosel, alarm ve radyodan oluşan bir sistemle arıları muhafaza ettik ve başarılı olduk" dedi.

'DOĞADA MEYVE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ'

Muhtar Mustafa Duman, yıllar içinde doğadaki meyve ağaçlarını keserek yakacak olarak kullandıklarını, bunun sonucunda da yaban hayvanlarının doğada yiyecek bulamadığını vurguladı. Bu nedenle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine indiğini belirten Muhtar Duman, şimdi doğada meyve çeşitliliğini artırmak için çalışma başlattıklarını kaydetti. Muhtar Duman şunları söyledi:

"İnsanın değdiği yer kuruyor, insanoğlu doğayı tahrip ediyor. Köyümüzde yok olma tehlikesinde olan 35- 40 çeşit meyve tespit ettim. Doğada bunları aşılayıp meyve çeşitliğini artırarak yaban hayatını köyden uzaklaştırabiliriz. Belki uzun soluklu bir proje ama bunu yapmak zorundayız. Doğayı meyve ağaçlarıyla donatıp, yaban hayatını köyden uzaklaştırmamız lazım. İlgili kurumlarla görüşmelerimizi yaptık. Ayıların yerleşim yerlerine inmesini önlemek, doğadaki dengeyi yeniden kurmak için bunu yapacağız."

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