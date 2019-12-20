Arı üreticileri 'sıcak havadan' tedirgin

MANİSA'da arıların, gündüz sıcak olan havanın akşam aniden soğuması nedeniyle kovana dönemeyip telef olmaları, arıcıları tedirgin ediyor.



Aralık ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı arıcıları endişelendiriyor.



Gündüz 15 dereceyi bulan hava sıcaklığında kovanlarından çıkan arılar, akşam 7 derece birden soğuyan hava sıcaklığı nedeniyle yorgun düşüp, geri dönemeyerek telef oluyor.



Yunusemre ilçesinin kırsal Aşağı Kayapınar Mahallesi'nde 17 yıldır arıcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Zafer Şahin, kış mevsiminde yaşanan yazdan kalma havanın arıcıları mağdur ettiğini söyledi. Bu dönemde arıların kış uykusunda olması gerektiğine dikkati çeken Şahin, şöyle dedi:



"Arılar, yaz mevsiminde iki kez bal üretir ve kasım ayı itibariyle de kovanlarına girmeye başlar. Ancak hava derecesinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arılar sıcak havaya kanıyor. Normal şartlar altında arılar, bu aylarda kovanların içerisinde durur. Sadece su ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çıkar ve kısa süre içerisinde kovanına geri dönüp, sıcak ortamda bulunur. Son günlerde hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde düşmemesi nedeniyle arılar yaz ayındaki gibi bal üretmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Bu da gelecek sezon bal üretiminin düşmesine neden olacak. Ayrıca öğlen saatlerinde sıcak havada kovandan bal yapmak için çıkan arı, akşam hava birden serinleyince geri dönerken ölme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Birkaç gündür yaşanan ölümler bizi tedirgin etti."



Kovanlardaki arıların giriş çıkışını ve hava almasını sağlayan bölümü kapatamadıklarını da belirten Zafer Şahin, "Kapatırsak arılar havasızlıktan ölür. Ne yapacağız bilemiyorum. İnşallah, kış ayı kendisini bir an önce gösterir ve arılar da bu sıcak havaya kanmaz" diye konuştu.