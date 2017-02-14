Arhavi’de HES evlerin duvarlarını çatlattı, tavanlarda çökmeoldu

Muhammet KAÇAR/ARHAVİ(Artvin), () - ARTVİN’in Arhavi İlçesi merkezinde olması nedeniyle kamuoyunda, 'Çılgın HES' olarak adlandırılan Kavak HES Projesi'nde santralin inşa edildiği alanın bitişiğindeki 3 evin kolonları, duvar ve zeminde çatlaklar oluştu, bir evin tavanında çökmeler başladı. Evin tavanını demir direk yaslayarak güçlendirmeye çalışan sahipleri, ‘oturulamaz’ raporu verilen evlerinde korku içinde yaşıyor.

Arhavi Belediyesi 4 yıl önce, Kamilet Vadisi'nde tarım alanı olan Cumhuriyet Mahallesi'nin bir bölümünü, 'Konut dışı kentsel çalışma alanı' ilan ederek Kavak HES Projesi'ne onay verdi. İlçe merkezinde oluşu nedeniyle çevre kamuoyunda, 'Çılgın HES' olarak bilinen Kavak HES Projesi için açılan davalarda 'ÇED Olumlu' raporu 2 kez iptal edilen projede yapım çalışmaları, 1’inci ÇED olumlu kararını iptal eden Rize İdare Mahkemesi'nin kararının Danıştay tarafından bozulması üzerine yeniden başlamıştı.

Cumhuriyet Mahallesi 12 Mart Caddesi üzerindeki HES için çalışmaların hızlanması ile birlikte açılan 7 metre derinliğindeki santral çukuru, bitişiğindeki Yaşar Abay Hatinoğlu ile Nurettin ve Süleyman Abay’a ait 3 evin kolonlarında, duvar ve zeminlerinde çatlaklar oluşturdu. Nurettin Abay’ın evinin tavanında çökmeler başladı. Abay, çöken tavan kısmını demir direk yaslayarak güçlendirmeye çalıştı.

BİLİRKİŞİ ’HES’ DEDİ

Evlerde oluşan hasar nedeniyle 3 aile, Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin inceleme sonrası hazırladığı raporda, evlerde oluşan hasarın, bitişikteki HES projesi sırasında çukur açan iş makineleri ile santral sahasında zemin düzeltmesi ve sıkılaştırılmasında çalışan silindir makinesinin titreşim iletkenliğinden kaynaklandığı belirtildi. Bölgede çalışmanın devam etmesi halinde taşıyıcı sisteminin daha fazla zarar göreceği belirtilen raporda, binalarda kalmanın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturacağına dikkat çekildi.

"BU KORKUYU NE KADAR ÇEKELİM?"

Tavanı salonun ortasındaki demir direkle güçlendirilmiş evde yaşayan 66 yaşındaki Safiye Abay, yıllardır yaşadıkları evlerinin her geçen gün başlarına yıkılmaya başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tavan bir anda çöktü. Deprem oluyor diye kalktık. Bu korkuyu ne kadar çekelim? Ev yıkılmasın diye tavana direk dayadık. Ne yapalım? ” diyerek kendilerine yardım edilmesini istedi. Ev sahibi Nurettin Abay’ da, “Gelen bakıp gidiyor. Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz. Kimse ilgilenmiyor. Biz de kendi önlemimizi alarak yaşamaya çalışıyoruz."

"YETİŞİN ÖLÜYORUZ"

Evlerin yanında HES olmayacağını anlatmak için başvurmadığı kurum ve kuruluş kalmadığını ancak sözünü dinletemediğini ifade eden Yaşar Abay Hatinoğlu’ da, "Evimizde yaşayamaz hale geldik. Hiçbir yetkili bizimle ilgilenmiyor. HES’in ölüm tehdidi ile yaşıyoruz. Evimin döşemeleri çürüdü, duvarlar çatladı. Ailemizin psikolojisi bozuldu. Burada yaşamanın tehlikeli olduğu belirtildiği halde yaşamaya devam ediyoruz. Yetişin, burada ölüyoruz. İlla birinin ölmesi mi lazım?” diyerek önlem alınmasını istedi.

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