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Ardahan’da renkli nevruz kutlaması

ARDAHAN Üniversitesi’nin düzenlediği nevruz etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Aşık Şenlik Meydanı’nda Nevruz Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ardahan Belediye Başkanı...

Ardahan’da renkli nevruz kutlaması
ARDAHAN Üniversitesi’nin düzenlediği nevruz etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Aşık Şenlik Meydanı’nda Nevruz Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Türkmenistan ve Azerbaycan uyruklu öğrenciler dans gösterisi sundu. Kutlamalarda çuvalla yürüme, halat çekme, sandalye kapma yarışmaları yapıldı. Öğrencilerin yoğurt içerisine gizlenen altını aradıkları, yoğurt yeme yarışması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı. Etkinlik Türkmen pilavı ikramının ardından halaylarla devam etti.
Belediye Başkanı Faruk Köksoy, “Yeni günümüz hayırlı bereketli olsun, başarılar getirsin. Her ne kadar baharın başlangıcı olsada Ardahan’da serin bir hava var. Bu havayı oynayarak, eğlenerek ısıtacağız. Nevruz Bayramınız kutlu olsun” dedi.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de, Nevruz Bayramı'nın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu mutlu günün hepimize hayırlar getirmesini, ülkemize bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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